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Unidades operativas de la Zona II llevaron adelante tareas logísticas y técnicas en las instalaciones de la Comisaría Cuarta y en la División Operaciones Rurales de la localidad de Caleta Olivia.

El primer operativo estuvo a cargo del personal de la División Cuartel 5°, que trabajó con el móvil M-819 entre las 9:15 y las 9:50. En esa intervención participaron tres efectivos.

Más tarde, personal de la División Cuartel 16° realizó un segundo procedimiento con el móvil M-994. Las tareas se desarrollaron entre las 13:50 y las 14:34 y contaron con la participación de cuatro efectivos.

Los trabajos consistieron en maniobras de ascenso y colocación de drizas en los mástiles institucionales. Para concretar las tareas, el personal utilizó escaleras de dos tramos.

Los operativos fueron coordinados a partir de solicitudes realizadas por las jefaturas de la Comisaría Cuarta y de la División Operaciones Rurales.

Una vez finalizadas las tareas, los efectivos retornaron a las dependencias correspondientes sin que se registraran novedades en el personal ni en los materiales utilizados.