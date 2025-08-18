Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bomberos de Santa Cruz dieron a conocer una nueva intervención, en esta oportunidad, un rescate.

En Caleta Olivia, personal de la División Cuartel 16 respondió a un llamado de emergencia en la avenida del Trabajo. En el lugar, encontraron a un perrito que, en un intento de saltar un alambrado, quedó atascado.

Con rapidez y mucho cuidado, una dotación de tres efectivos utilizó una tenaza para cortar la cadena y así poder liberar al perrito sano y salvo.