Bomberos de Santa Cruz dieron a conocer una nueva intervención, en esta oportunidad, un rescate.
En Caleta Olivia, personal de la División Cuartel 16 respondió a un llamado de emergencia en la avenida del Trabajo. En el lugar, encontraron a un perrito que, en un intento de saltar un alambrado, quedó atascado.
Con rapidez y mucho cuidado, una dotación de tres efectivos utilizó una tenaza para cortar la cadena y así poder liberar al perrito sano y salvo.
