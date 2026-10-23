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Bomberos de Caleta Olivia intervinieron este jueves por la noche en un incendio de arbustos y residuos registrado en el barrio El Mirador, en inmediaciones del Hospital Meprisa.

El operativo estuvo a cargo de la División Cuartel 5°, cuyo personal acudió al lugar tras recibir un llamado al abonado de emergencias 100 que alertaba sobre un foco ígneo en calle Colombia al 1099.

Cómo fue el operativo

La intervención se desarrolló entre las 20:35 y las 20:50 . Para extinguir el fuego, los efectivos desplegaron una línea devanadera y trabajaron sobre los residuos y arbustos afectados, ubicados en el estacionamiento lateral del centro de salud.

Una vez controladas las llamas, realizaron tareas de remoción con un bichero para prevenir posibles reigniciones.

En el lugar también colaboró personal de la División Comando Radioeléctrico, que acompañó el procedimiento con tareas preventivas en el sector.