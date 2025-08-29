Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la tarde del jueves 28 de agosto de 2025, un incendio se registró en un auto estacionado sobre la calle Humberto Beghin, en la ciudad de Caleta Olivia.

Según informó la División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz, el aviso fue alrededor de las 19:51 horas y una dotación del Cuartel 16° de Bomberos se dirigió al lugar a bordo de un móvil autobomba.

Al arribar, constataron que el fuego se originaba en el habitáculo del motor, producto de un desperfecto mecánico. Los efectivos trabajaron rápidamente utilizando una línea devanadera con su respectiva lanza, logrando sofocar las llamas en pocos minutos.

Posteriormente, se procedió a la apertura del capot con herramientas manuales y a la desconexión preventiva del sistema eléctrico del rodado para evitar nuevos riesgos. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque el vehículo sufrió daños materiales en la parte delantera.

En el lugar colaboraron efectivos de la División Comisaría Cuarta y una unidad de Bomberos 2 de Junio. Tras finalizar las tareas, se realizó una verificación completa para descartar cualquier peligro adicional.