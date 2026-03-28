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Una madrugada que pudo haber terminado en un desastre mayor encontró un desenlace controlado gracias a la rápida y eficaz intervención del personal de Bomberos en la ciudad de Caleta Olivia. Un incendio desatado en una vivienda sin ocupantes movilizó a las fuerzas de emergencia y puso en alerta a los vecinos de la zona norte santacruceña.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho se registró pasadas las 3:15 de la madrugada del viernes, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de fuego en un inmueble ubicado sobre la calle José Fuchs al 100. De inmediato, una dotación de la División Cuartel 5° acudió al lugar y se encontró con un escenario que, de no mediar intervención oportuna, podría haber escalado en gravedad.

Al arribar, los bomberos constataron que el foco ígneo se concentraba en la estructura del techo de la vivienda. Las llamas avanzaban sobre las cabreadas de madera, principalmente en los sectores correspondientes al baño y el living, generando un riesgo concreto de propagación hacia el resto de la propiedad.

Con maniobras técnicas y un despliegue coordinado, el personal logró controlar y extinguir el fuego en su totalidad. La tarea no fue menor: se trataba de evitar que el incendio se extendiera a otras áreas del inmueble, lo que finalmente se consiguió sin que se registraran personas lesionadas ni daños estructurales totales.

Un dato relevante en el marco de la investigación es que la vivienda no contaba con suministro activo ni de gas ni de energía eléctrica al momento del siniestro. Esta circunstancia abre interrogantes sobre el origen del fuego, ya que descarta, en principio, fallas vinculadas a instalaciones domésticas en funcionamiento.

Tras sofocar las llamas, se dio intervención al área especializada para avanzar en las pericias correspondientes. En el lugar trabajaron agentes de la División Investigación Pericial Zona Norte, quienes llevaron adelante la recolección de pruebas para determinar las causas del incendio.