Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una quema de residuos que había quedado completamente fuera de control encendió todas las alarmas entre los pobladores de la ciudad del Gorosito, obligando a una rápida y precisa intervención de los bomberos para impedir que el fuego encontrara en los pastizales y el viento patagónico el combustible perfecto para propagarse hacia las fincas y chacras vecinas.

La secuencia de emergencia se activó exactamente a las 21:35 horas de este lunes, cuando la guardia de la División Cuartel 16° de Bomberos -dependiente del Departamento Zona II de la Policía de Santa Cruz– recibió un aviso telefónico alertando sobre la presencia de un foco ígneo activo sobre la calle Juan de Garay sin número, en pleno corazón de la Zona de Chacras.

Según pudo saber La Opinión Austral, con la celeridad que exigen este tipo de contingencias urbanas y periurbanas, una dotación integrada por cuatro efectivos especializados se movilizó de inmediato hacia el sector indicado a bordo de una unidad autobomba.

Al arribar al punto exacto del siniestro, los rescatistas constataron la presencia de una importante acumulación de basura y desechos diversos en plena combustión, cuya magnitud amenazaba con desbordar los límites del predio y extenderse hacia los terrenos linderos.

Sin perder un segundo, los uniformados desplegaron una línea devanadera desde la unidad autobomba y comenzaron un ataque directo y sostenido sobre la base de las llamas, combinando tareas de extinción intensa con maniobras de remoción y enfriamiento profundo para asegurar que no quedaran brasas ocultas bajo los residuos.

El trabajo técnico en la escena se prolongó durante exactamente una hora bajo el fresco aire de la noche norteña. Cuando el reloj marcaba las 22:35 horas, la dotación del Cuartel 16° logró dar por finalizada la emergencia tras verificar que el foco ígneo había sido sofocado en su totalidad y que el perímetro se encontraba completamente frío y seguro, sin lamentar personas lesionadas ni daños materiales en las inmediaciones.