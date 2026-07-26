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Un nuevo caso de violencia de género derivó en la aprehensión de un hombre de 32 años en Caleta Olivia, luego de que agrediera salvajemente a su pareja dentro de su casa y en plena vía pública. El hecho tuvo lugar en una vivienda del barrio 150 Viviendas, donde la policía intervino tras el aviso recibido en el despacho del 911 alrededor de las 05:25 horas de este domingo, conoció La Opinión Austral.

Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron la situación de riesgo y entrevistaron a la damnificada, de 32 años. Ella relató que se encontraba compartiendo con su pareja y que, tras ingerir bebidas alcohólicas, comenzaron los conflictos verbales que rápidamente escalaron en violencia física. El hombre la habría golpeado con puños y patadas en el cuerpo y la cabeza, además de agarrarla del cabello y arrastrarla fuera de la casa.

Intervino la Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Asimismo, el agresor se hallaba en un estado de gran alteración y desobedeció las indicaciones de los uniformados, por lo que debió ser reducido con la fuerza mínima y necesaria antes de ser aprehendido a las 05:53 horas. Fue trasladado al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” para examen médico de rigor y luego alojado en las instalaciones de la Comisaría Segunda.

Por su parte, la víctima presentaba lesiones visibles en rostro y cuerpo. Aunque se solicitó la asistencia médica inmediata, la mujer se encontraba profundamente atemorizada y rechazó el examen, luego se retiró rápidamente del lugar a bordo de un auto Chevrolet Corsa de color gris.

Finalmente, este medio conoció que se dio intervención al personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Además, las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 1 local, a cargo de la doctora Moreno, quien comunicará las directivas judiciales a seguir en la causa.