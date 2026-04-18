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La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Benjamin Giovani Barrientos Ruiz, de 17 años, quien desapareció en la ciudad de Caleta Olivia.

Según precisaron las autoridades, tiene un piercing en el lado izquierdo del rostro, tez morocha, ojos negros y una estatura aproximada de 1,60 metro. Además, lleva el cabello corto, lacio, rojizo y atado hacia un costado.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón deportivo negro con franjas a los costados, zapatillas blancas y una campera de River Plate de color negro y rojo. Cualquier dato que pueda resultar útil debe ser informado de inmediato a la línea de emergencia 911 o a la comisaría más cercana.