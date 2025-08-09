Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Walter Alejandro Carrizo, de 26 años, quien se encuentra desaparecido en la localidad de Caleta Olivia.

Según detallaron las autoridades, mide aproximadamente 1,80 metros, es de contextura delgada, tez blanca y tiene un tatuaje en una de sus piernas. Al momento de ausentarse vestía pantalón rosado, remera gris y zapatillas de color rosado.

Cualquier dato que pueda contribuir a su búsqueda debe comunicarse de inmediato a la línea de emergencia 911 o a la comisaría más cercana. También se puede acceder a más información en el Sistema de Registro de Personas Extraviadas: https://sirpex.santacruz.gob.ar/avisos/lista_avisos_publicos