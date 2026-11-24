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La Policía de Santa Cruz desplegó una búsqueda para dar con el paradero de Gael Santino Ocampos Hernández, un niño de 13 años que se encuentra desaparecido en la ciudad de Caleta Olivia. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información que permita localizarlo.

Según los datos difundidos por la fuerza policial, Gael tiene contextura física delgada, tez blanca, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene el cabello corto y oscuro y los ojos de color marrón oscuro.

Al momento de ausentarse vestía un buzo violeta de la Selección Argentina, otro buzo negro con franjas rosadas en la parte inferior, un pantalón negro con dos líneas blancas a lo largo de ambas piernas y zapatillas Nike negras.

Cómo aportar información sobre el paradero de Gael

Desde la Policía de Santa Cruz pidieron a quienes puedan aportar algún dato sobre el niño que se comuniquen de inmediato con la línea de emergencias 911 o se acerquen a la comisaría más cercana.

Cualquier información puede resultar fundamental para avanzar en la búsqueda y lograr dar con el paradero de Gael Santino Ocampos Hernández.