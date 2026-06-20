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La Policía de Santa Cruz emitió un pedido de búsqueda para dar con el paradero de Zoe Aixa Eliacincin, una adolescente de 16 años que se encuentra desaparecida en Caleta Olivia.

A través del Sistema de Registro de Personas Extraviadas, las autoridades solicitaron la colaboración urgente de la comunidad para obtener información que permita localizar a la joven.

Según la descripción difundida, Zoe mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña, contextura delgada, cabello marrón hasta los hombros y ojos color miel. Además, presenta un tatuaje en el pecho izquierdo con la frase “Silvia”, un dato clave para su identificación.

Al momento de ausentarse, vestía un pantalón de jean negro, una campera tipo puffer negra sin capucha, zapatillas negras y otra campera color chocolate debajo de la prenda principal, también sin capucha.

Desde la fuerza de seguridad remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar importante para avanzar en la búsqueda.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero deben comunicarse de inmediato al

Zoe tiene 16 años y la familia pide colaboración para encontrarla.

1 o acercarse a la comisaría más cercana.

También se encuentra habilitado el sistema oficial de personas extraviadas de la provincia para consultar información actualizada: Sistema de Registro de Personas Extraviadas

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