La Policía de Santa Cruz emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Antonella Mailen Cerrano, una adolescente de 17 años que permanece desaparecida desde el pasado miércoles 10 de septiembre en la ciudad de Caleta Olivia.
Antonella mide aproximadamente 1,48 metros, es de contextura delgada, tez trigueña y tiene el cabello largo de color negro. Al momento de su desaparición vestía un suéter negro y un pantalón deportivo negro.
Las autoridades solicitan a la comunidad que cualquier información que pueda ayudar a localizarla sea comunicada de inmediato al 911 o a la comisaría más cercana.
Asimismo, recordaron que el Sistema de Registro de Personas Extraviadas de Santa Cruz (SIRPEX) mantiene actualizadas las búsquedas en su sitio web oficial: sirpex.santacruz.gob.ar.
