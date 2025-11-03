Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad para ubicar a Silva Saez Jesús, de 17 años, desaparecida desde el 1 de noviembre en Caleta Olivia.

Según indicaron las autoridades, la joven se ausentó del nosocomio local ese día alrededor de las 21. La denuncia quedó radicada en la División Comisaría Primera.

La adolescente es de contextura delgada. Al retirarse vestía una campera rompeviento bordó, pantalón deportivo y zapatillas color crema.

Ante cualquier dato que pueda servir, se pide comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la comisaría más próxima.

También se puede consultar el Sistema de Registro de Personas Extraviadas: https://sirpex.santacruz.gob.ar/avisos/lista_avisos_publicos