Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mario César García, de 50 años de edad, es intensamente buscado en la localidad de Caleta Olivia. La última vez que fue visto fue el domingo 8 de diciembre y su hermana, una mujer de 36 años, denunció en la Comisaría Tercera que desde el sábado 7 no sabe nada de él. La Opinión Austral conoció que la preocupación es máxima debido a que el desaparecido padece convulsiones y requiere imperiosamente su medicación, la cual no habría llevado consigo.

Es por eso que la comunidad caletense se encuentra en alerta, en las redes sociales están compartiendo la foto de Mario y solicitando que cualquier información sobre su posible paradero se informe inmediatamente a la familia, a la dependencia policial o al Juzgado de Instrucción Penal N° 1, que quedó a cargo del caso. El hombre es residente del barrio 2 de Abril y es ampliamente conocido, dado a que suele andar caminando por la zona céntrica.

La denunciante relató que perdió toda comunicación telefónica con su hermano desde el sábado a las 22 horas. Al concurrir a la vivienda del desaparecido, utilizando una llave propia, constató un hecho inusual: no se encontraba colocada la traba de seguridad que su hermano acostumbra a poner cuando se va de viaje, ya sea para pescar o dirigirse a Comodoro Rivadavia, Chubut.

La situación reviste un carácter de urgencia debido a las condiciones médicas de Mario. Se informó a las autoridades que el hombre “padece convulsiones” y necesita de manera “imperiosa” su medicación. Además, se indicó que no toma la medicación regularmente y asiste esporádicamente a consultas psiquiátricas. No se conoce que el hombre tenga adicciones.

Una persona conocida por la familia, cuya identidad no fue aportada, afirmó haber visto al hombre en la mañana del 8 de diciembre. La descripción física aportada es la siguiente: vestía una remera negra con tres rayas blancas, jean oscuro y zapatillas marrón; es de tez morena, contextura delgada y cabello castaño oscuro; y tiene una cicatriz quirúrgica en el abdomen y espalda, y otra cicatriz de quemadura en el brazo derecho.

Por otro lado, la mujer especificó que el hombre frecuenta diariamente el centro de la ciudad, y que sus paradas habituales incluyen el bar “La Estación” (para desayunar), el comercio “Vea y Lea” y el edificio de Petroleros Jerárquicos. Asimismo, dijo que desconoce si llevaba documentación o dinero al ausentarse, y su teléfono celular no registra una última conexión conocida.

Finalmente, la denunciante autorizó la difusión pública de la fotografía del hombre para facilitar su localización. Ante los hechos, la Policía de Santa Cruz libró inmediatamente la Clave 19 (orden de localización y demora) a todas las dependencias policiales de la localidad caletense, y se dio intervención a la División de Investigaciones (DDI) para continuar con las pesquisas pertinentes.