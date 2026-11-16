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La Policía de Santa Cruz pidió ayuda a la comunidad de la localidad de Caleta Olivia para encontrar a Anderson Agustín Mauricio, de 27 años, quien se encuentra en situación de calle desde hace años. Suelen verlo caminando por la zona céntrica.

Según la descripción difundida, tiene ojos verde claro, cabello castaño y rizado, tez blanca, un tatuaje en la pierna derecha y usa expansores grandes. Al momento de ausentarse vestía una campera polar a cuadros rojos y negros.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al 911 o acercarse a la comisaría más cercana. También se puede consultar el registro provincial de personas extraviadas.