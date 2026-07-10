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En la localidad de Puerto Deseado se denunció la desaparición de un menor de 15 años que se ausentó de su hogar sin pedir autorización a su madre para salir. Efectivos de la Comisaría llevan adelante un operativo de búsqueda para dar con el paradero del joven del cual no se tienen noticias por el momento.

El caso se inició a las 19:20 horas del jueves 9 de julio, cuando las autoridades recibieron el llamado de su madre alertando sobre la ausencia del menor. En ese primer contacto, la mujer no pudo brindar datos sobre la ropa que llevaba puesta al momento de irse, ni tampoco precisó sus grupos de amistades, vínculos afectivos o sitios que suela frecuentar habitualmente.

La mujer solo mencionó que el adolescente suele permanecer en espacios públicos de la ciudad, de acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral.

Ante la situación, el personal policial realizó de inmediato recorridos preventivos por distintas zonas de la jurisdicción, pero la búsqueda no arrojó resultados positivos al no contar con elementos que permitieran identificarlo.

Recién a las 21:30 horas, la denunciante envió un mensaje al teléfono de guardia de la división con las características de la vestimenta del menor: usa un buzo con capucha tono gris muy claro, campera negra con el logo de Nike en el pecho, gorra gris con la misma marca y zapatillas deportivas combinadas en negro y blanco.

Con esta información, se desplegó un nuevo recorrido por la zona, pero hasta el cierre del informe no se logró ubicar al adolescente. Las tareas de rastreo continúan en forma permanente, y las autoridades solicitan a quien cuente con datos sobre su ubicación que se comunique de inmediato con la dependencia policial local.