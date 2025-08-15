Sigue la búsqueda

En diálogo con LU12 AM680, Méndez dio a conocer un poco sobre los esfuerzos que están realizando desde la Policía de Santa Cruz para dar con el paradero de Maximiliano Agesta. “Seguimos con los rastrillajes, se está trabajando con todas las dependencia policiales de la localidad de Caleta Olivia, lo primordial es podes encontrar a esta persona, de quien hasta el momento no se ha tenido ninguna novedad”, dijo, y agregó que hallaron “unos documentos que no se puede establecer si ha atentado contra su vida“.

Asimismo, sobre el hallazgo de las pertenencias del hombre en la zona costera, dio a conocer que la misma familia de Agesta había reconocido que eran de él. “Estamos trabajando en la búsqueda, queremos encontrarlo con vida, falta en su casa desde el domingo”, dijo. La familia lo busca con desesperación y recurrieron a las redes sociales y a los medios de comunicación para hacer viral su foto y pedir la colaboración de la comunidad.

Por otro lado, La Opinión Austral había conocido a través de fuentes policiales que una persona que se acercó a la comisaría para declarar sobre la desaparición del hombre de 34 años había denunciado que, en el marco de su visita a la dependencia policial, había recibido un llamado privado a través del cual habría recibido comentario amenazantes. Al ser consultado por esto, Méndez dijo no tener conocimiento de la denuncia, ni del hecho.

Finalmente, el jefe de Investigaciones manifestó que no tienen conocimiento de que Agesta estuviera trabajando formalmente en la actualidad y dio a conocer que por el hallazgo de las pertenencias en la costanera “lamentablemente no podemos decir que haya ido a pescar, así que seguimos abocados a la búsqueda”. Este domingo 17 se cumpliría una semana sin saber de Maximiliano Agesta.