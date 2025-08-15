Búsqueda de Maximiliano Agesta en Caleta Olivia: “Queremos encontrarlo con vida”
El director de la DDI informó sobre los esfuerzos en la búsqueda del hombre de 34 años. Se encontraron pertenencias y se investigan mensajes de despedida. La amenaza que habría recibido un allegado de Agesta cuando declaraba en la Comisaría.
El comisario Pablo Méndez, director del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte de la provincia de Santa Cruz, brindó una entrevista a LU12 AM680 sobre la desaparición y búsqueda de Maximiliano Agesta, el hombre de 34 años desaparecido desde el domingo 10 de agosto en la localidad de Caleta Olivia. “Seguimos con los rastrillajes, se está trabajando con todas las dependencia policiales de la localidad de Caleta Olivia”, dijo.
La última vez que vieron a Agesta fue a horas del mediodía en el departamento del barrio 2 de Abril que compartía con un amigo. El hombre, que mide 1,90 metros, es de contextura robusta, tez blanca y tiene tatuajes en ambos brazos con los nombres “Isabela“, “Brizala” y Laura”, habría enviado mensajes por WhatsApp en los que se despedía de sus familiares y se presume que dejó cartas con el mismo contenido, según supo La Opinión Austral.
