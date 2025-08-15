Your browser doesn’t support HTML5 audio

El comisario Pablo Méndez, director del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte de la provincia de Santa Cruz, brindó una entrevista a LU12 AM680 sobre la desaparición y búsqueda de Maximiliano Agesta, el hombre de 34 años desaparecido desde el domingo 10 de agosto en la localidad de Caleta Olivia. “Seguimos con los rastrillajes, se está trabajando con todas las dependencia policiales de la localidad de Caleta Olivia”, dijo.

La última vez que vieron a Agesta fue a horas del mediodía en el departamento del barrio 2 de Abril que compartía con un amigo. El hombre, que mide 1,90 metros, es de contextura robusta, tez blanca y tiene tatuajes en ambos brazos con los nombres “Isabela, “Brizala” y Laura”, habría enviado mensajes por WhatsApp en los que se despedía de sus familiares y se presume que dejó cartas con el mismo contenido, según supo La Opinión Austral.

Asimismo, este medio conoció que la desesperación de la familia se intensificó con el hallazgo de una remera, una malla y un paquete de cigarrillos pertenecientes al hombre en la zona costera conocida como laguna empetrolada. Agesta es de Necochea y se había instalado en el sur del país años atrás. Una amiga del desaparecido recurrió a las redes sociales para pedir por él y dio a conocer que familiares viajaron para participar de la búsqueda.

Sigue la búsqueda

En diálogo con LU12 AM680, Méndez dio a conocer un poco sobre los esfuerzos que están realizando desde la Policía de Santa Cruz para dar con el paradero de Maximiliano Agesta. “Seguimos con los rastrillajes, se está trabajando con todas las dependencia policiales de la localidad de Caleta Olivia, lo primordial es podes encontrar a esta persona, de quien hasta el momento no se ha tenido ninguna novedad”, dijo, y agregó que hallaron “unos documentos que no se puede establecer si ha atentado contra su vida“.

Asimismo, sobre el hallazgo de las pertenencias del hombre en la zona costera, dio a conocer que la misma familia de Agesta había reconocido que eran de él. “Estamos trabajando en la búsqueda, queremos encontrarlo con vida, falta en su casa desde el domingo”, dijo. La familia lo busca con desesperación y recurrieron a las redes sociales y a los medios de comunicación para hacer viral su foto y pedir la colaboración de la comunidad.

Por otro lado, La Opinión Austral había conocido a través de fuentes policiales que una persona que se acercó a la comisaría para declarar sobre la desaparición del hombre de 34 años había denunciado que, en el marco de su visita a la dependencia policial, había recibido un llamado privado a través del cual habría recibido comentario amenazantes. Al ser consultado por esto, Méndez dijo no tener conocimiento de la denuncia, ni del hecho.

Finalmente, el jefe de Investigaciones manifestó que no tienen conocimiento de que Agesta estuviera trabajando formalmente en la actualidad y dio a conocer que por el hallazgo de las pertenencias en la costanera “lamentablemente no podemos decir que haya ido a pescar, así que seguimos abocados a la búsqueda”. Este domingo 17 se cumpliría una semana sin saber de Maximiliano Agesta.

EN ESTA NOTA busqueda Maximiliano Agesta

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios