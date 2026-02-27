Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

De acuerdo con los primeros testimonios, al menos 12 disparos se efectuaron desde un vehículo en movimiento, que impactaron contra la fachada de la casa y varios rodados que se encontraban estacionados para la venta.

Tras la ráfaga de tiros, las personas que se encontraban en la vivienda dieron aviso inmediato a la policía.Allí se presentó el personal de la Comisaría Segunda de la ciudad caletense, en donde entrevistó a los damnificados y dispuso una consigna policial.

Los atacantes efectuaron los disparos en un vehículo en movimiento.

Por su parte, los efectivos de la División Gabinete Criminalístico realizaron una inspección ocular y levantaron las primeras pericias para determinar el calibre de las armas utilizadas y la dirección de los disparos.

La investigación continúa para identificar a los responsables del ataque, que generó gran preocupación en el barrio por la violencia desplegada.