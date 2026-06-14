Caleta Olivia: allanamiento por una causa de amenazas terminó con el secuestro de plantas de cannabis Un allanamiento realizado en el Barrio 2 de Abril de Caleta Olivia por una causa de amenazas terminó con el secuestro de celulares, prendas de vestir y seis plantas de cannabis sativa. Un hombre mayor de edad quedó a disposición de la Justicia por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

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Personal de la División de Investigaciones de Caleta Olivia realizó un allanamiento en una vivienda del Barrio 2 de Abril, en el marco de una investigación judicial por una causa de amenazas. Durante el procedimiento, además de secuestrar elementos de interés para la causa, los efectivos hallaron plantas de cannabis sativa.

El operativo se llevó adelante durante la jornada del sábado, luego de que el Juzgado de Instrucción local autorizara la medida tras las tareas investigativas desarrolladas por los agentes. La información recopilada permitió reunir elementos suficientes para solicitar la orden judicial.

Al ingresar al domicilio, los investigadores procedieron al secuestro de teléfonos celulares y prendas de vestir, objetos considerados relevantes para el avance de la investigación principal vinculada a las amenazas.

Sin embargo, durante el registro del inmueble, los efectivos constataron la presencia de plantas de cannabis sativa. Ante esta situación, se dio intervención a la Sede Fiscal Descentralizada correspondiente y se procedió al secuestro de seis ejemplares.

Por este hallazgo, un hombre mayor de edad quedó a disposición de la Justicia por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

El procedimiento contó con el apoyo del personal de la División Comando de Patrullas de Caleta Olivia, quienes brindaron la cobertura de seguridad externa durante el desarrollo de la diligencia.

Los elementos secuestrados quedaron bajo resguardo judicial a la espera de las pericias correspondientes y de las próximas disposiciones de la autoridad competente.