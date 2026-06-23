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Comenzaron las obras de extensión de la red de gas en el barrio Patagonia de Caleta Olivia, una intervención que permitirá ampliar el acceso a un servicio esencial para 25 lotes del sector.

Los trabajos están a cargo del personal de la sucursal local de Distrigas S.A. y forman parte de un plan de fortalecimiento de la infraestructura de servicios básicos que se lleva adelante en distintas localidades de Santa Cruz.

En esta etapa, las tareas abarcan las manzanas 41 y 43 del barrio Patagonia y cuentan con un plazo estimado de ejecución de tres semanas, aunque el avance estará sujeto a las condiciones climáticas. La inversión total supera los 31 millones de pesos.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la obra se enmarca en la política de inversión en servicios esenciales impulsada por la gestión del gobernador Claudio Vidal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias santacruceñas.

Distrigas inició la obra de extensión de la red de gas en el barrio Patagonia, beneficiando a 25 lotes de Caleta Olivia.

Trabajo articulado

La ejecución de esta obra también forma parte de los convenios firmados en abril entre Distrigas S.A. y el municipio local, en un esquema de trabajo conjunto entre organismos provinciales y municipales.

En ese marco, el municipio aporta mano de obra, maquinaria, áridos y logística, mientras que Distrigas coordina y ejecuta los trabajos técnicos necesarios para concretar la ampliación de la red.

Respuesta a una demanda histórica

El presidente de Distrigas S.A., Juan Carlos Berasaluce, valoró el inicio de la obra y destacó el trabajo articulado para avanzar en soluciones concretas para la comunidad.

“Estamos dando respuestas a la comunidad en servicios esenciales. Estas obras son el resultado del trabajo conjunto entre distintos organismos y reflejan la decisión de seguir ampliando el acceso al gas para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, expresó.

Con esta nueva obra, se busca dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos del barrio Patagonia, en un contexto donde el acceso al gas resulta clave para afrontar las bajas temperaturas de la región.