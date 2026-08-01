Your browser doesn’t support HTML5 audio
Un operativo de rescate animal tuvo lugar en Caleta Olivia luego de que un gato quedara atrapado en el techo de la Escuela N° 29, ubicada en la intersección de las calles Gobernador Gregores y Máximo Berezoski.
La situación fue atendida por personal de la División Cuartel 16° de Bomberos, que acudió al establecimiento educativo para intervenir ante la presencia del felino en la parte superior del edificio.
El procedimiento se desarrolló entre las 17:31 y las 18:20 horas, identificado bajo la intervención M-994, y permitió que el animal fuera rescatado en buenas condiciones.
Cómo fue el rescate del gato en la Escuela N° 29
Al arribar al lugar, la dotación de bomberos constató que el felino se encontraba sobre la cubierta de la escuela y que no lograba bajar por sus propios medios.
Ante esta situación, el personal desplegó una escalera telescópica de dos tramos para poder acceder al techo del establecimiento y llegar hasta el sector donde permanecía el animal.
Luego de las maniobras correspondientes, los bomberos lograron rescatar al gato y realizar un descenso seguro hacia el sector del gimnasio de la institución educativa.
El animal fue entregado a su familia
Una vez finalizado el operativo, el felino fue entregado a sus dueños en óptimas condiciones.
Desde la División Cuartel 16° informaron que la intervención concluyó sin inconvenientes y que la dotación retornó a la dependencia sin registrar novedades operativas.
El procedimiento destacó nuevamente la tarea de los equipos de emergencia de la ciudad, que además de intervenir ante situaciones que involucran a personas, también brindan asistencia en casos donde animales se encuentran en riesgo o requieren ayuda para ser rescatados.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia