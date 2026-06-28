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El hecho ocurrió en la intersección de las calles Santa Fe y Río Deseado, frente a un lavadero de la zona, donde vecinos advirtieron la situación y dieron aviso a las autoridades.

Según se informó, el operativo comenzó a las 17:02 horas del viernes, tras una alerta emitida por personal de Protección Civil. Inmediatamente, una dotación de cinco efectivos de la División Cuartel 16° se dirigió al lugar a bordo del móvil 994 para asistir en la emergencia.

Vecinos que vieron a la situación alertaron a Protección Civil, y luego realizaron el llamado a Bomberos.

Al arribar, los bomberos constataron que el animal había caído en una boca de registro y no podía salir por sus propios medios.

Para concretar el rescate, el personal desplegó una escalera extensible y utilizó dos cintas tubulares con un mosquetón, lo que permitió asegurar al can y extraerlo de forma segura, sin que sufriera lesiones.

Tras completar la tarea y poner al animal a resguardo, la dotación regresó a la base. Desde la dependencia indicaron que el procedimiento finalizó sin novedades, tanto para el personal interviniente como para los materiales utilizados.

El rápido accionar de los bomberos permitió que el rescate culminara con éxito y que el perro pudiera ser salvado sin consecuencias.

Final feliz para el perrito que cayó a la boca de registro.