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La Policía de Santa Cruz investiga un presunto intento de abuso ocurrido este martes en cercanías a la Escuela N°74 de Caleta Olivia, un hecho que generó preocupación en la comunidad.

De acuerdo a lo informado por el director regional norte de Policía, José Britos, a La Opinión Austal el episodio involucró a un menor de menos de 13 años que fue interceptado por un hombre de aproximadamente 40 años cuando realizaba su trayecto habitual hacia su domicilio.

Tras lo sucedido, se radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría de la Mujer y la Familia, lo que dio inicio a un operativo de investigación para esclarecer el hecho e identificar al sospechoso.

Comisario mayor José Britos. FOTO: ARCHIVO

El relato del menor y la intervención de vecinos

Según el testimonio brindado por el niño, el hombre intentó besarlo en plena vía pública. El menor se acercó a una pareja quienes intervinieron de inmediato para asistir al menor.

Los vecinos acompañaron al niño hasta su domicilio, garantizando su resguardo y contención tras el episodio vivido.

Tareas investigativas y búsqueda del sospechoso

A partir de la denuncia, personal de la Comisaría Cuarta junto a efectivos de la División de Investigaciones (DDI) inició una serie de tareas investigativas orientadas a identificar al presunto agresor.

Entre las medidas adoptadas, se encuentra el relevamiento y análisis de cámaras de seguridad ubicadas en la zona, especialmente en el horario cercano a las 18:45, momento en que ocurrió el hecho. Además, se solicitó la colaboración de vecinos que puedan haber observado movimientos sospechosos o aportar datos relevantes para la causa.

El menor se dirigía a su domicilio . FOTO: TAMARA MORENO / LOA

Refuerzo de seguridad en zonas escolares

Desde la fuerza policial indicaron que, ante lo ocurrido, se dispuso el refuerzo de patrullajes y controles en inmediaciones de establecimientos educativos, particularmente en los horarios de ingreso y egreso de alumnos.

El objetivo de estas medidas es brindar mayor seguridad a estudiantes y familias, así como prevenir situaciones similares en espacios de circulación habitual de niños y adolescentes.

La investigación continúa en curso, mientras las autoridades reiteran el pedido a la comunidad para aportar cualquier información que pueda contribuir a la identificación del sospechoso.