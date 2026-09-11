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Un hombre de 52 años radicó una denuncia judicial en las instalaciones de la Comisaría Tercera luego de un episodio ocurrido en inmediaciones de la Escuela Secundaria N° 43. El establecimiento se encuentra ubicada en el barrio 17 de Octubre de la localidad de Caleta Olivia.

De acuerdo con lo que conoció La Opinión Austral, su hija, de 16 años, mantiene desde hacía aproximadamente un año distintos inconvenientes con varios compañeros de curso. La situación, según indicó, tiene que ver con agresiones verbales y físicas durante actividades escolares.

El denunciante relató que el lunes, mientras la adolescente participaba de una clase de educación física, se encontraba jugando al básquet con dos de sus compañeros. En ese contexto, los estudiantes habrían generado choques e impactos innecesarios contra la joven durante el desarrollo de la actividad.

Más tarde, alrededor de las 19:30, el hermano de la adolescente, de 14 años, decidió acercarse hasta el establecimiento educativo con la intención de acompañarla y evitar que fuera agredida física o verbalmente.

Sin embargo, cuando los alumnos salieron del colegio, un grupo de estudiantes comenzó a agredir físicamente al menor. Ante la situación, intervino la vicerrectora del establecimiento, quien observó el enfrentamiento y decidió separar a los involucrados.

Luego se hizo presente la madre de uno de los alumnos señalados, quien también habría intentado agredir a su hija. Después del episodio, los dos hermanos fueron examinados por un médico, quien certificó que presentaban lesiones leves.

Pedido de medidas cautelares

El padre solicitó medidas cautelares para proteger a sus hijos y evitar nuevos episodios dentro o en las inmediaciones de la institución educativa, dio a conocer la Policía de Santa Cruz a este medio.

Finalmente, se conoció que la denuncia quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1. También tomó conocimiento el Juzgado Penal Juvenil, que no dispuso medidas cautelares en relación con el caso.