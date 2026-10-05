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La emergencia costera fue declarada por el Consejo Deliberante de la localidad de Caleta Olivia a comienzos de octubre de 2026. La medida se tomó ante el avance de la erosión marina y el deterioro registrado en distintos tramos del frente costero.
La situación en la costanera se agravó en los últimos días debido a la incesante lluvia y a las marejadas intensas que vienen ocurriendo en las últimas horas. El caso causó alerta en la comunidad, ya que el espacio suele ser muy concurrido por personas que salen a realizar actividades recreativas y deportivas.
El móvil de exteriores de La Opinión Austral realizó un recorrido por la zona. En el relevamiento se identificaron dos sectores con daños y señalización precaria: uno en el acceso al puerto y otro en las inmediaciones de la Comisaría de la Mujer y la Familia.
En este último punto ya se había realizado un arreglo por un derrumbe (en la gestión anterior). Ahora, a poca distancia de ese parcheo, comenzó a romperse nuevamente la parte inferior del terreno, lo que representa un peligro para los vecinos que suelen concurrir a la costanera cada mañana.
Por otro lado, desde Canal 2 mostraron sectores de la vereda abiertos, adoquines con riesgo de desprendimiento y una bajada que quedó fuera de uso. También se registraron áreas señalizadas para restringir el acercamiento al borde por parte de la comunidad y evitar futuros accidentes.
En algunos sectores se colocaron gaviones. Cerca del complejo costero, además, se realizaron tareas de relleno y se construyó un muro de hormigón con hierro. Según lo señalado durante el recorrido, en los tramos con gaviones no se observó un avance similar de la erosión desde su instalación.
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