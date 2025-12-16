Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un contexto marcado por la creciente preocupación vecinal ante hechos de inseguridad cada vez más frecuentes, el Concejo Deliberante de Caleta Olivia avanzó con una medida de fuerte impacto institucional al declarar la Emergencia en Seguridad Pública en todo el ejido urbano de la ciudad. La iniciativa, que ahora quedó a disposición del Ejecutivo municipal para su instrumentación, apunta a dar una respuesta urgente a una problemática que atraviesa la vida cotidiana de la comunidad.

Según pudo saber La Opinión Austral, el proyecto 519/25 ingresó formalmente en la sesión ordinaria número 624 del Concejo Deliberante, celebrada el pasado 28 de noviembre de 2025, y lleva la firma del concejal Facundo Belarde, presidente del cuerpo legislativo. Con su aprobación, el decreto quedó en manos del intendente Pablo Carrizo, quien deberá rubricarlo para avanzar en su implementación efectiva.

La norma declara la Emergencia en Seguridad Pública por el término de 180 días corridos a partir de su promulgación, abarcando a todo el ejido urbano de Caleta Olivia. El texto fundamenta la decisión en la necesidad de revertir “la situación de peligro colectivo creada por los hechos de inseguridad, violencia y ante los signos de odio y amenazas con uso de diferentes tipos de armas”, una descripción que refleja el clima de inquietud que se vive especialmente durante la nocturnidad en distintos sectores de la ciudad.

El decreto establece lineamientos claros para la acción del Estado municipal. En uno de sus artículos centrales, se instruye a arbitrar los medios necesarios para salvaguardar la libertad, la integridad y los derechos de las personas, así como para preservar el orden público. En ese marco, se plantea la implementación de políticas públicas orientadas a asegurar la convivencia y fortalecer la inclusión social, siempre dentro del estado de derecho y garantizando el pleno ejercicio de las libertades y derechos constitucionales.

Argumentos

En los fundamentos del proyecto se advierte que los crecientes episodios de violencia, amenazas y uso de armas no solo perturban la tranquilidad de los vecinos, sino que afectan de manera directa el normal desarrollo de los proyectos de vida de quienes habitan la ciudad. La seguridad, señala el texto, constituye una base indispensable para el progreso económico y cultural de Caleta Olivia, por lo que resulta imprescindible actuar de manera integral y coordinada.

En ese sentido, la iniciativa propone avanzar en políticas de asistencia a las víctimas de la inseguridad y disponer de las herramientas presupuestarias necesarias para abordar de inmediato la situación. Entre los ejes más destacados se encuentra la creación de una Subsecretaría de Seguridad Pública, concebida como un espacio técnico y operativo que permita sistematizar el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad provincial y con la Unidad Regional Zona Norte de la Policía de Santa Cruz. Según el proyecto, contar con un equipo dedicado exclusivamente a esta temática permitiría atender una de las principales demandas de la población.

La fundamentación va más allá de la coyuntura y plantea la necesidad de implementar medidas efectivas y sostenidas en el tiempo para erradicar de la ciudad aquellos ámbitos que funcionan como base de la actividad delictiva, el consumo y la venta de drogas, la exclusión social, la desocupación y la pobreza. Se trata de una mirada que reconoce la complejidad del problema y apunta a intervenir sobre sus causas estructurales, y no solo sobre sus manifestaciones más visibles.

El texto cierra con un llamado urgente a la acción, advirtiendo que Caleta Olivia “no puede darse el lujo de dilatar decisiones en trámites” burocráticos mientras los hechos delictivos se multiplican. La declaración de la Emergencia en Seguridad Pública busca, precisamente, agilizar los tiempos del Estado y dotarlo de herramientas excepcionales para enfrentar una situación que, según el propio proyecto, se agrava minuto a minuto.

Con la medida ya aprobada por el Concejo Deliberante, la expectativa ahora está puesta en la decisión del Ejecutivo municipal, en los próximos días.