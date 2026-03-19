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Un nuevo episodio de violencia de género se registró en la ciudad de Caleta Olivia. La intervención policial, ocurrida durante la noche del miércoles, permitió frenar una situación de agresión y derivó en la detención de un hombre mayor de edad.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 19:00 en la intersección de las calles José Hernández y Fagnano, en un sector urbano de la localidad. Según pudo saber La Opinión Austral, la presencia policial fue requerida tras una denuncia que alertaba sobre un episodio de violencia en el ámbito doméstico, una modalidad que sigue siendo una de las más frecuentes en este tipo de casos.

Al arribar, los efectivos constataron la situación y actuaron de manera inmediata para resguardar a la víctima. De acuerdo a los datos disponibles, el agresor habría ejercido violencia física contra una mujer, en un contexto que encuadra dentro de la violencia de género. La rápida intervención permitió controlar el escenario y evitar que la situación escalara en gravedad.

El hombre fue reducido en el lugar y posteriormente detenido, quedando a disposición de la Justicia, mientras se avanzan las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades penales. Como es habitual en este tipo de procedimientos, se activaron los protocolos vigentes para asistir a la víctima y garantizar su protección.