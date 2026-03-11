Este miércoles al mediodía se realizará la apertura oficial del período ordinario de sesiones legislativas en la ciudad de Caleta Olivia. El acto institucional tendrá lugar a las 12 horas en el Cine del Centro Cultural y marcará el inicio formal del trabajo legislativo del año en el ámbito del Concejo Deliberante de la ciudad.

La jornada contará con la presencia de autoridades municipales, concejales, representantes institucionales y funcionarios provinciales que participarán de la sesión inaugural, considerada uno de los eventos institucionales más relevantes del calendario político local.

Durante la ceremonia, el intendente de la ciudad será el encargado de brindar el discurso de apertura, instancia en la que se espera que realice un balance de la gestión municipal y exponga los principales lineamientos de trabajo para el año legislativo que comienza.

En este mensaje, dirigido tanto al cuerpo deliberativo como a la comunidad caletense, el jefe comunal suele detallar proyectos, prioridades de gestión y ejes estratégicos vinculados al desarrollo de la ciudad, así como también los desafíos que enfrenta la administración municipal.

La apertura de sesiones representa además un momento institucional clave en el que se establecen las bases del trabajo conjunto entre el Ejecutivo municipal y el Poder Legislativo local.

Presencia de autoridades provinciales

Entre las autoridades confirmadas para participar del acto se encuentra el jefe de Gabinete de la provincia de Santa Cruz, Pedro Luxen, quien acompañará la sesión inaugural junto a otros funcionarios y representantes del ámbito político e institucional.

Su presencia forma parte del acompañamiento del gobierno provincial a los distintos municipios santacruceños.