El torneo se realiza con dos grupos de tres equipos cada uno. En la zona “A” se encuentran Pico Truncado, Comodoro Rivadavia y la UNPA, mientras en la “B” están Caleta Olivia, Cuenca Carbonífera y Río Senguer.

La organización (AFUSA) dejó la entrada al gimnasio en 500 pesos. Un valor muy bueno comparando con otros eventos deportivos del mismo calibre.

El partido por la zona A terminó 2-1 a favor de Comodoro Rivadavia frente a la Pico Truncado. Mientras en la B, Caleta Olivia empató 1-1 frente a Río Senguer. Y en el duelo interzonal, UNPA se llevó el encuentro por 3-2 frente a la Cuenca Carbonífera.

Al cierre de está edición se enfrentaban Comodoro Rivadavia vs. UNPA, Caleta Olivia vs. Pico Truncado y Río Senguer vs. Cuenca Carbonífera.

La goleadora del torneo es Jenifer López de Pico Truncado con tres tantos marcados, y la siguen Aylén Llauco de Caleta Olivia y Tiziana Cancino de Comodoro Rivadavia con dos goles anotados.

Zona A

1° Comodoro Rivadavia 4 pts.

2° Pico Truncado 2 pts.

3° UNPA 2 pts.

Zona B

1° Caleta Olivia 3 pts.

2° Río Senguer 1 pts.

3° Cuenca Carbonífera 0 pts.