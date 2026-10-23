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Delincuente sustrajeron la suma de $100.000 de un local de agua de Caleta Olivia durante la madrugada del viernes 23. El hecho se registró en “Oasis”, ubicado en la esquina de Malvinas Argentinas y Santa María.

Según el informaron fuentes policiales a La Opinión Austral, los ladrones tuvieron que dañar la persiana de seguridad del local y también el acceso principal para ingresar.

La Policía recibió un llamado a la 1:58 que alertó sobre un ilícito en el comercio. Al llegar, los efectivos encontraron la persiana cortada a la mitad y el otro tramo en el suelo, junto a una pared. La puerta principal también tenía el cristal dañado.

Una vez los efectivos policiales pudieron ingresar al interior del lugar, luego de que se hiciera presente el damnificado, se determinó que los malvivientes habían sustraído dinero en efectivo, estimado en aproximadamente $100.000.

En el procedimiento trabajaron efectivos junto con personal de Criminalística y la División de Investigaciones. Interviene el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia.