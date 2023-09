En declaraciones a La Opinión Zona Norte, Martín Zúñiga, integrante del cuerpo técnico a cargo de Franco Manrique para el equipo de Primera del club Olimpia Juniors de Caleta Olivia, se refirió al trabajo que vienen realizando, los objetivos y el momento especial en que están, con la cantidad de puntos que los podría convertir en el campeón de la temporada.

Pasito a pasito, así describe el momento del equipo, que se encuentra en la primera posición de la tabla del torneo Luis “Lucho” Curiman, que organiza la Liga de Fútbol Norte. El último partido lo tendrán ante Talleres. La próxima fecha están libres y les queda un partido por jugar. Hasta que no suene el pitazo final y el resultado los favorezca, no piensan en festejar.

Pies en la tierra

“Todavía no ganamos nada. Queda un partido por jugar. La idea del grupo es no adelantarse, sino jugar cada minuto”. Sobre el presente del equipo detalló que “desde el día uno fuimos punteros del torneo, la única vez que no fuimos punteros fue, cuando no se jugó, por un partido suspendido ante Marcelo Rosales por falta de árbitros. Seguimos entrenando en forma constante, a pesar del paréntesis, lamentablemente la Liga Norte de Santa Cruz suspende muchos partidos y, cuando retoma, hay que esperar que se jueguen”.

Números

Quedan dos fechas para el cierre del campeonato. “En la anteúltima quedamos libres por fixture. Gracias a Dios, dependemos de nosotros mismos, con la derrota de Estrella Norte, el fin de semana pasado, que era uno delos que estaba ‘prendido’ en el campeonato junto a Camioneros. Necesitamos una victoria o un empate para poder consagrarnos”. A lo que acotó: “No especulamos con el empate. Todos los partidos los salimos a ganar, lo planteamos en la previa para eso. Se puede dar o no, porque en el fútbol todo puede pasar”.

Axel Luis (Aux-AC), Franco Manrique (DT) y Martín Zúñiga (Aux-AC).

Respecto al otro equipo con hambre de victoria como lo es Camioneros, apreció que “a ellos les quedan dos fechas y si ganan los dos cruces, nos alcanzarían en puntos. La forma que tiene Olimpia de plantear el último partido es empatar o ganar”.

Comentó que los entrenamientos siguen durante la semana, “si tenemos fecha libre damos descanso el viernes y el sábado organizamos algún amistoso”. De hecho, durante las jornadas del jueves y viernes pasado, el plantel entrenó con normalidad, alternando lugares y horarios en el Estadio Deportivo Municipal y también en la costanera local. El ánimo es el mejor y sólo resta esperar que se cumplan los 90 minutos reglamentarios.