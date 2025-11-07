Caleta Olivia refuerza su sistema de agua ante emergencia hídrica: inversión de más de $80 millones en bomba de ósmosis inversa
Se instaló una nueva bomba de captación con el objetivo de incrementar el caudal de agua salada que ingresa al sistema y mejorar la capacidad operativa de tratamiento. Con ello, la planta podrá aportar alrededor de 300 metros cúbicos de agua por hora, cifra que se suma a los 250 metros cúbicos provenientes de los pozos de Cañadón Quinta y Meseta Espinosa, además del caudal que llega desde el acueducto Lago Muster.
Aprovechando la bajante extraordinaria del mar, desde Servicios Públicos Sociedad del Estado se decidió concretar la instalación de una bomba de captación en la planta de ósmosis inversa de Caleta Olivia, con el objetivo de incrementar el caudal de agua salada que ingresa al sistema y mejorar la capacidad operativa de tratamiento.
Desde la empresa estatal señalaron que las adquisición de la bomba y los trabajos de mantenimiento demandaron una inversión que “supera los 80 millones de pesos”, y viene a reforzar el abastecimiento del vital líquido en el marco de la Emergencia Hídrica que se decretó a fines del mes pasado y estará vigente hasta el mes de marzo.
El equipo, de aproximadamente 1.100 kg y diseñado para operar con agua de mar, permitirá incrementar la captación y el tratamiento de agua en la ciudad. La puesta en marcha de la bomba permitirá aportar cerca de 300 m³ por hora, desde la planta, los que se suman los 250 m³ por hora provenientes de los pozos de Cañadón Quinta y Meseta Espinosa.
Desde SPSE señalaron que al comienzo de la gestión la planta funcionaba al 20 % de su capacidad, con solo dos módulos activos sobre ocho; hoy ya operan cinco módulos y el sexto está en camino.
Emergencia hídrica y medidas de contingencia
La ciudad atraviesa una emergencia hídrica luego de que el caudal que ingresa desde el lago Muster (Chubut) se redujera a menos de la mitad de lo habitual. Lo que tuvo su pico en los últimos días de octubre y se comenzó a normalizar en la última semana.
A pesar de que SPSE estima que “no habrá faltante de agua” para el verano, advierte que la emergencia continúa y no se aplicará por ahora un levantamiento de la medida preventiva.
En el marco de la contingencia, SPSE anunció que aplicará un descuento del 40 % en la factura del agua para los usuarios afectados por la baja del servicio, con el fin de reconocer el impacto de la emergencia y compensar temporalmente la falta de normalización total.
¿Por qué es importante esta obra?
La incorporación de la nueva bomba y el refuerzo de la planta de ósmosis inversa mejora la resiliencia del sistema de agua ante eventos de baja en el caudal.
Garantiza una mayor cantidad de litros tratados y seguros para la población, lo que incide directamente en la salud pública y en la calidad de vida de los vecinos.
Permite reducir la dependencia exclusiva del acueducto que llega desde Comodoro Rivadavia, diversificando las fuentes de agua de la ciudad.
Acompaña la emergencia declarada y el plan de reparto gratuito, posicionando a la infraestructura como parte del camino hacia la normalización del servicio.
