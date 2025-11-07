Desde la empresa estatal señalaron que las adquisición de la bomba y los trabajos de mantenimiento demandaron una inversión que “supera los 80 millones de pesos”, y viene a reforzar el abastecimiento del vital líquido en el marco de la Emergencia Hídrica que se decretó a fines del mes pasado y estará vigente hasta el mes de marzo.

El equipo, de aproximadamente 1.100 kg y diseñado para operar con agua de mar, permitirá incrementar la captación y el tratamiento de agua en la ciudad. La puesta en marcha de la bomba permitirá aportar cerca de 300 m³ por hora, desde la planta, los que se suman los 250 m³ por hora provenientes de los pozos de Cañadón Quinta y Meseta Espinosa.

Desde SPSE señalaron que al comienzo de la gestión la planta funcionaba al 20 % de su capacidad, con solo dos módulos activos sobre ocho; hoy ya operan cinco módulos y el sexto está en camino.

Emergencia hídrica y medidas de contingencia

La ciudad atraviesa una emergencia hídrica luego de que el caudal que ingresa desde el lago Muster (Chubut) se redujera a menos de la mitad de lo habitual. Lo que tuvo su pico en los últimos días de octubre y se comenzó a normalizar en la última semana.

A pesar de que SPSE estima que “no habrá faltante de agua” para el verano, advierte que la emergencia continúa y no se aplicará por ahora un levantamiento de la medida preventiva.

En el marco de la contingencia, SPSE anunció que aplicará un descuento del 40 % en la factura del agua para los usuarios afectados por la baja del servicio, con el fin de reconocer el impacto de la emergencia y compensar temporalmente la falta de normalización total.

¿Por qué es importante esta obra?