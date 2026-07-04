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Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Caleta Olivia durante la mañana de este sábado, cuando un hombre ingresó a robar en un comercio ubicado sobre avenida Berezoski. Tras un rápido accionar policial, el sospechoso fue interceptado a una cuadra del lugar y quedó detenido.
De acuerdo a la información que trascendió, el propietario del local había cerrado sus puertas cerca de la medianoche y tomó conocimiento del hecho alrededor de las 8:50, luego de advertir varias llamadas perdidas en su teléfono.
Al llegar al comercio, se encontró con la puerta de ingreso violentada y con un operativo policial ya desplegado en la zona.
Según relató el damnificado, el presunto autor del robo ya había retirado mercadería y distintos elementos del interior del local al momento de ser detectado. Sin embargo, efectivos policiales lograron interceptarlo a pocos metros del comercio, cuando intentaba alejarse con los objetos sustraídos.
Como resultado del procedimiento, se recuperó gran parte de los elementos robados, entre ellos bebidas alcohólicas, cigarrillos, cajas y equipos de audio.
En el lugar trabajó personal policial, que realizó las pericias correspondientes y avanzó con la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias del hecho.
El sospechoso fue trasladado inicialmente al hospital para su revisión médica y posteriormente quedó a disposición de la Justicia.
Mientras avanza la investigación, el hecho volvió a encender la preocupación por la inseguridad en la ciudad, una problemática que continúa generando inquietud entre comerciantes y vecinos.
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