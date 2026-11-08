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Con la premisa de vocación y arraigo, la Policía de la Provincia de Santa Cruz, una de las fuerzas de seguridad más antiguas y respetadas de todo el país, se prepara para vivir una verdadera fiesta federal en el extremo norte de su territorio, conmemorando nada menos que su 142° aniversario de historia ininterrumpida al servicio de la comunidad.

El epicentro de los festejos elegidos para este nuevo hito institucional será la ciudad de Caleta Olivia, donde las instalaciones del emblemático Centro Cultural local se transformarán desde este miércoles en el escenario principal del denominado “Paseo de la Seguridad 2026“. Pensado como un espacio de encuentro integral, dinámico y enteramente familiar, el evento abrirá sus puertas al público general con entrada libre y gratuita, apostando a consolidar ese puente indestructible que debe unir siempre a quienes portan el uniforme con los ciudadanos a los que juraron proteger.

La agenda de actividades programadas para esta gran celebración ha sido diagramada meticulosamente para cubrir dos jornadas consecutivas de intensa actividad, comenzando el miércoles 11 y culminando el jueves 12 de noviembre. La apertura oficial de esta semana festiva se pondrá en marcha puntualmente a las nueve de la mañana del primer día, momento en el cual las autoridades provinciales y locales cortarán la cinta inaugural, dando paso inmediato a la apertura del recorrido por los diferentes stands operativos montados por las divisiones especiales de la fuerza.

Agentes en uno de los stands el año pasado, durante el Paseo de la Seguridad. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante el transcurso de ambas jornadas, los asistentes que se acerquen al Centro Cultural tendrán la oportunidad única de interiorizarse de cerca sobre las complejas labores diarias que desarrollan las distintas especialidades policiales. Desde la exhibición de herramientas tecnológicas y tácticas hasta demostraciones en vivo, el público podrá comprender la magnitud logística y el profesionalismo que demanda la tarea preventiva en la inmensidad de la geografía santacruceña.

Uno de los momentos más convocantes y esperados por grandes y chicos se vivirá con las tradicionales y vistosas demostraciones de desfile a cargo del Comando de Patrullas, previstas tanto para las horas previas al mediodía como para las tardes, sumando además la rigurosidad táctica y la destreza operativa de los efectivos pertenecientes a la División Infantería Zona Norte, cuyas intervenciones siempre despiertan el asombro y el aplauso de la concurrencia.

Asimismo, en consonancia con las exigencias de una sociedad moderna e inclusiva, la organización ha previsto un detalle de suma sensibilidad humana: la implementación de espacios denominados de “hora silenciosa“, diagramados especialmente en las franjas horarias matutinas y vespertinas para garantizar que personas con hipersensibilidad sensorial o neurodivergencias puedan recorrer los stands y disfrutar de la muestra en un entorno de calma y respeto absoluto, demostrando que la seguridad pública también se construye desde la empatía y la integración comunitaria.

El flujo de las actividades se estructurará con un receso estratégico al mediodía, permitiendo retomar las visitas y exhibiciones tras el paréntesis del almuerzo, para finalmente cerrar las puertas de la muestra cada día a las diecinueve horas, coronando jornadas donde el respeto, la camaradería y la vocación de servicio habrán sido los verdaderos protagonistas.