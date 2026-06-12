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La empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que el sistema eléctrico de Caleta Olivia se encuentra afectado debido a fallas registradas en una línea de transmisión de 500 kV.

Desde el organismo indicaron que, como consecuencia de esta situación, podrían producirse interrupciones temporales en el suministro de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, señalaron que el personal operativo se encuentra realizando un seguimiento permanente de las condiciones del sistema, con el objetivo de garantizar la estabilidad del servicio y reducir el impacto en los usuarios.