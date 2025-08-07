Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una joven de 24 años denunció en las instalaciones de la Comisaría Primera de la localidad de Caleta Olivia que una persona conocida publicó fotos suyas en redes sociales. La denuncia se llevó a cabo alrededor de las 22:05 horas del pasado miércoles 6 de agosto del 2025. Las publicaciones se hicieron en la red Telegram.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, la joven relató ante los efectivos policiales de la dependencia policial que su ex pareja, un hombre identificado como K.E.J., hizo publicaciones de imágenes explícitas de ella en un grupo llamado “Dame las drogas, Lisa” a través del usuario “first name xxx”.