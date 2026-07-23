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La ola de frío polar que golpea a toda la provincia de Santa Cruz, con precipitaciones alternadas de lluvia y nieve y marcas térmicas que se desploman bajo cero, encontró a la localidad de Caleta Olivia con las defensas bajas y expuesta a una crisis urbana sin precedentes. La alerta es máxima y las autoridades piden tener precauciones al transitar.

Las calles de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El problema más grave se concentra en los barrios que carecen de pavimento o tienen una capa asfáltica muy deteriorada. El agua acumulada no corre, se mezcla con la tierra suelta y crea capas profundas de barro espeso y resbaladizo. Calles enteras quedaron anegadas, con pozos ocultos y zanjas que se convierten en trampas tanto para vehículos como para quienes intentan desplazarse a pie.

El barro, el agua y las temperaturas hacen que sea difícil salir de casa. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Es imposible caminar sin hundirse hasta los tobillos ni arriesgarse a caer en cualquier momento”, comenta una vecina consultada por La Opinión Austral. La situación afecta directamente lo más básico: ir al trabajo, hacer un trámite, comprar alimentos o llevar los chicos a la escuela se transformó en una tarea extenuante y llena de obstáculos. Quienes no cuentan con automóvil quedaron prácticamente aislados en muchos sectores.

La falta de pavimento dificulta el día a día. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Mientras algunas avenidas principales aguantan mejor el temporal, apenas se avanza hacia las zonas residenciales más nuevas o históricamente postergadas, el asfalto desaparece y la geografía urbana se vuelve impredecible. El frío extremo, con sensaciones térmicas que rondan los -15 °C, agrava la situación: el barro se endurece, se forman charcos congelados y el riesgo de accidentes o enfermedades aumenta considerablemente.

El hielo en algunas arterias obliga a los transeúntes a circular con máxima precaución. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Las autoridades locales ya fueron puestas en conocimiento de la crítica situación, pero hasta el momento los vecinos reclaman acciones urgentes de mantenimiento, despeje y reparación de calzadas que soporten estas condiciones climáticas típicas de la zona. El temporal continúa y se prevé que las calles sigan intransitables por varios días más, manteniendo a la ciudad en estado de alerta y dificultando cualquier actividad normal.