A días de cumplirse tres meses de la desaparición de Mario “Pato” García, el hombre de 50 años que se esfumó de su vivienda del barrio 2 de Abril de la localidad de Caleta Olivia el pasado 8 de diciembre de 2025, la familia se sostiene de pie en la búsqueda de respuestas. Recientemente habían dado a conocer la organización de una marcha para el jueves. Sin embargo, la fecha fue cambiada para el próximo viernes a las 17 horas en el monumento El Gorosito.

“Hoy tenemos esperanza con esta nueva Comisión Investigadora y el juez subrogante que está trabajando bastante bien, por lo que pedimos la colaboración de la comunidad” , comentó la hermana del hombre, Gisella Cruz, a La Opinión Austral, para pedirle a la gente que se sume a ellos en el pedido de verdad y justicia. Dijo están esperanzados y conformes con los trabajos que se están realizando.

Cabe destacar que la comisión de efectivos de la División de Investigación de las localidades de El Gorosito, Puerto Deseado y Río Gallegos, habían allanado la vivienda de Mario, una remisería de la avenida Eva Perón y habían llevado a cabo procedimientos en la ciudad de Puerto San Julián. El personal busca determinar cuáles fueron los últimos movimientos del hombre de 50 años antes de desaparecer.

“Necesitamos de la gente”

En una nueva conversación con La Opinión Austral, Gisella le habló nuevamente a la comunidad caletense para invitar a todos a sumarse a su familia y pedir por la aparición de su hermano. En un llamado a la solidaridad ciudadana, la mujer instó a la comunidad a acompañar la marcha programada para el día viernes 20, enfatizando la necesidad de mantener viva la presión social para esclarecer los hechos. El cambio de la fecha fue por la marcha en contra de la reforma laboral.

La motivación principal es aprovechar el actual apoyo institucional: “Aprovechar que en este momento tenemos un juez subrogante que nos está ayudando y está colaborando con la comisión, la cual está investigando esta desaparición de mi hermano y hechos que han ocurrido en la ciudad”.

La portavoz de la familia subrayó que, si bien las marchas anteriores fueron de gran ayuda, es fundamental no cesar en el reclamo. “No queremos quedar en silencio, como que no estamos haciendo nada ni no nos estamos preocupando porque es lo que estamos haciendo”, afirmó Cruz.

El objetivo central de esta movilización es claro y contundente: “Queremos llegar a la verdad, que demos justicia de alguna forma”. La convocatoria se realiza en un “momento difícil” pero con un renovado sentimiento de esperanza gracias a la gestión judicial actual. La familia agradece el apoyo previo y espera una masiva concurrencia para demostrar que el caso sigue siendo una prioridad para la ciudad.