Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un siniestro vial registrado durante la jornada del miércoles en el sector conocido como La Calera, en la zona norte de Santa Cruz, generó la intervención del Departamento Unidades Operativas Camineras de la Policía provincial. El hecho, que involucró a una camioneta Toyota Hilux y a un automóvil deportivo Chevrolet Camaro, no dejó personas lesionadas, aunque sí ocasionó daños materiales en ambos rodados.

Según la información oficial, el accidente se produjo cuando la Toyota Hilux, que circulaba con dirección a la ciudad de Caleta Olivia, colisionó en la parte trasera al Chevrolet Camaro, un vehículo de alta gama que transitaba por el mismo sector. Ambos rodados eran conducidos por hombres mayores de edad, quienes no presentaron dolencias ni requirieron asistencia médica tras el impacto.

Al arribar al lugar, el personal policial procedió a asegurar la zona para evitar nuevos incidentes y garantizar la fluidez del tránsito, teniendo en cuenta que se trata de un tramo frecuentado por vehículos que se desplazan entre localidades de la región norte de la provincia. Como parte del protocolo habitual, los efectivos realizaron las pruebas de alcoholemia correspondientes a ambos conductores, las cuales arrojaron resultados negativos.

Desde el Departamento Unidades Operativas Camineras se informó que, una vez constatado que no había personas heridas y que la documentación de los vehículos se encontraba en regla, se labró la exposición policial para las partes involucradas, dejando constancia formal de lo sucedido. Posteriormente, se permitió la continuidad del tránsito, sin que se registraran mayores complicaciones en la circulación.