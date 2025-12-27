Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

organizado por Triatlón Caleta Olivia, tendrá lugar a partir del 11 de enero un campeonato de triatlón en la ciudad de Caleta Olivia, con una inscripción que se abrirán en los próximos días.

El torneo se desarrollará sobre las disciplinas de natación, ciclismo y pedestrismo, donde entre otras exigencias se pretende contar con bicicletas de montaña para poder participar ( evitando las de velocidad), y todo tendrá lugar sobre la costanera de la localidad, lo que servirá además para la participación activa de la población en el evento.

la primera fecha se disputará el 11 de enero, dividido por categorías y la segunda tiene previsto su puesta en escena el 8 de febrero por lo que muchos deportistas de alto rendimiento esperan ansiosamente para inscribirse en las mismas, lo que abrirá el verano deportivo en el norte provincial.