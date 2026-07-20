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A las 20:30 del domingo 19 de julio, post al partido de la final del Mundial 2026, entre Argentina y España, los uniformados de la Comisaría Quinta de Caleta Olivia intervinieron a un llamado al 911 por un robo en el barrio Atlántico Sur, en una calle sin nombre cerca del número 07. La denuncia fue presentada por una mujer de 36 años.

Al regresar a su casa, la damnificada comprobó que desconocidos habían dañado el cristal de un ventanal —aunque contaba con protección de barras metálicas— para ingresar al interior. Los autores sustrajeron un televisor marca Philco de 55 pulgadas, color negro.

Se realizaron todas las diligencias de rigor en el lugar en forma conjunta con personal de la División Gabinete Criminalístico, para buscar huellas e indicios. El caso quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 y se dio intervención a la División de Investigaciones para avanzar en la pesquisa.