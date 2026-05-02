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Dos intentos de hurto ocurridos con pocos minutos de diferencia dejaron al descubierto una modalidad delictiva reiterada en Caleta Olivia y terminaron con la aprehensión de dos sospechosos.

La secuencia comenzó alrededor de las 11:10 del sábado, cuando personal de la Comisaría Cuarta fue alertado por un episodio en el mercado “Lima Limón”, ubicado en la intersección de Tierra del Fuego y Santa María. Allí, un individuo sustrajo mercadería sin abonar e intentó darse a la fuga. Sin embargo, el propietario del comercio logró demorarlo momentáneamente y recuperar los elementos. Pese a ello, el sospechoso consiguió escapar en dirección al barrio Los Pinos.

Minutos después se registró una situación de características similares en otro punto de la ciudad. En el comercio “El Deseo“, ubicado en calles San Francisco y Piedra Buena, dos personas sustrajeron bebidas alcohólicas, cigarrillos y otros productos. En este caso, el dueño del local también intervino de inmediato, logró retener a los involucrados y recuperar la mercadería sustraída, evitando que el ilícito se consumara.

Efectivos policiales lograron finalmente la aprehensión de los sospechosos, quienes fueron identificados como un menor de 17 años y un joven de 24. El menor contaría con antecedentes y estaría vinculado a otros hechos delictivos en la ciudad.