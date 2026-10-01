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Un patrullaje de rutina por las arterias de Caleta Olivia derivó este miércoles en un importante procedimiento contra el delito interjurisdiccional. Agentes de la División de Investigaciones (DDI) local detectaron e incautaron una camioneta Ford Ranger que permanecía estacionada en la vía pública, sobre la cual pesaba una orden de secuestro activo por una causa de estafa radicada recientemente en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que el hallazgo tuvo lugar en el marco de las habituales tareas de campo que el personal de investigaciones despliega en el entramado urbano caletense. Al advertir la presencia del vehículo y notar ciertas irregularidades en su localización, los efectivos procedieron a verificar la chapa patente y los datos del rodado en las bases informáticas oficiales. Las sospechas no tardaron en confirmarse: los registros cruzados de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) encendieron de inmediato las alertas. La camioneta contaba con una medida cautelar de secuestro vigente dictada por la justicia chubutense.

Ante la contundencia de los datos arrojados por las plataformas digitales, el personal policial avanzó con el secuestro formal de la unidad automotor bajo el estricto cumplimiento de las normativas de estilo. El rodado fue trasladado y quedó depositado bajo la custodia preventiva de la sede de la DDI de Caleta Olivia, a la espera de las resoluciones que adopte la magistratura interviniente para su posterior peritaje y restitución a sus legítimos dueños.

El procedimiento no fue fruto del azar ni de un accionar aislado, sino del trabajo articulado a través del límite provincial. La labor de campo se coordinó de manera telefónica e inmediata con las autoridades de la Comisaría Quinta de Comodoro Rivadavia, la dependencia donde la víctima del engaño económico había radicado la denuncia original. Este puente de comunicación entre las fuerzas de seguridad de Chubut y Santa Cruz resultó determinante para cercar el recorrido del vehículo antes de que fuera reinsertado en el mercado ilegal o trasladado hacia otras localidades del sur del país.