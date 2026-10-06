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Una Renault Trafic y una motocicleta chocaron este martes en la intersección de Piedrabuena y Humberto Behring, en la localidad de Caleta Olivia. Según la información transmitida desde el lugar, el motociclista sufrió una fractura y fue trasladado al hospital.

Un vecino que presenció parte del episodio señaló que en la moto viajaban dos personas y que el conductor tenía un corte en la zona de la canilla. Las personas que viven en los alrededores se acercaron al lugar para ver el estado de los involucrados, como es de costumbre en este tipo de casos.

La Policía cerró la calle del accidente. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El testigo indicó a Canal 2 que una camioneta (conducida por el supuesto padre del hombre) llegó hasta el lugar minutos después del violento impacto y se llevó al joven herido. Otros muchachos retiraron la motocicleta caminando porque no arrancaba.

En este sentido se conoció que el joven que conducía la moto al momento del impacto quedó internado en las instalaciones del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” de Caleta Olivia. Fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral dieron a conocer que el hombre sufrió una fractura.

Por otro lado, se conoció que el conductor de la Trafic, que permaneció en el lugar, aguardaba las indicaciones policiales mientras se revisaba la documentación del vehículo. La persona no sufrió lesiones y se negó a ser trasladado preventivamente hasta el centro de salud caletense.

La moto fue retirada del lugar antes de la llegada de la Policía. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, informaron que el personal de la Comisaría Cuarta quedó a cargo de las actuaciones judiciales. Asimismo, dieron a conocer que se prevé el secuestro de ambas unidades para las pericias y la realización de análisis de sangre a los involucrados.

Lo último se realizará “con el fin de establecer si tenían alcohol u otras sustancias al momento del choque“. La Policía deberá determinar las circunstancias del impacto y localizar la motocicleta para completar las medidas. Se dio intervención al Juzgado de Instrucción Penal que se encuentra de turno en estos momentos.