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Un nuevo episodio de imprudencia vial sacudió la noche de Caleta Olivia. Un motociclista de 19 años protagonizó un choque contra un automóvil y, lejos de asumir las consecuencias, escapó del lugar dejando a sus acompañantes, dos adolescentes de 17 años, tendidas sobre el asfalto.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió alrededor de las 20:00 del martes en la intersección de las calles David Jewett y Ramón Orona, en el barrio Rotary 23, una zona con circulación constante de vehículos y tránsito barrial. Hasta allí se trasladó personal policial de la Comisaría Quinta tras recibir el alerta de un siniestro vial.

Al arribar, los efectivos constataron que una motocicleta había colisionado contra un Ford Fiesta. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el rodado menor era conducido por un joven de 19 años que circulaba acompañado por dos menores. Por razones que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control o no logró evitar el impacto contra el automóvil.

La escena posterior al choque fue caótica. Mientras las dos adolescentes quedaron en el suelo con visibles signos de dolor y a la espera de asistencia, el conductor de la moto decidió darse a la fuga, dejando atrás no solo el vehículo siniestrado, sino también a sus acompañantes heridas.

El lateral derecho del auto terminó abollado tras el impacto. FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD

Minutos después, una ambulancia del hospital local llegó al lugar y trasladó a las menores para su atención médica. Si bien no trascendió oficialmente la gravedad de las lesiones, el hecho generó preocupación tanto por la edad de las víctimas como por la conducta del conductor.

En paralelo, la Policía inició las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Entre las primeras medidas, se busca identificar y localizar al motociclista, así como determinar si el vehículo contaba con la documentación reglamentaria para circular. Tampoco se descarta que el rodado haya sido utilizado sin las condiciones mínimas de seguridad.