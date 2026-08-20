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A pesar de la lluvia que cayó la jornada del miércoles 19, cientos de adolescentes y jóvenes se juntaron y participaron de la primera batalla de “farmear aura” en la localidad de Caleta Olivia. El encuentro y su difusión en redes sociales causó opiniones divididas en la sociedad: hay quienes destacan que son chicos divirtiéndose de forma sana y otros que sostienen que es una pérdida de tiempo.

¿Y que es farmear aura? se preguntará el vecino común. Se trata una tendencia de redes sociales que consiste en hacer acciones, poses o gestos con actitud y seguridad para acumular carisma, estilo o “puntos de presencia” ante los demás. El término mezcla “farmear” (repetir algo en los videojuegos para ganar recursos) con “aura” (la vibra o magnetismo personal).

Una de las batallas que se llevó a cabo el miércoles. FOTO: CAPTURA CANAL 2

En la localidad de El Gorosito, los chicos se sumaron y decidieron encontrarse para realizar la primera “batalla de aura”, como se dieron a conocer inicialmente en TikTok. Mientras algunos de los presentes “se enfrentaban” demostrando carisma, actitud y creatividad, otros alentaban con gritos y aplausos.

Otra de las batallas entre dos en la jornada. FOTO: CAPTURA CANAL 2

Una respuesta ingeniosa, una pose desafiante, una actitud segura o un movimiento inesperado pueden ser considerados formas de “ganar aura”. Por el contrario, situaciones embarazosas, errores, pérdida de compostura o intentos fallidos de parecer interesante suelen interpretarse como pérdidas de aura.

En estes sentido, frases como “+1000 de aura”, “+10.000 de aura” o “perdió aura” se utilizan para celebrar o ridiculizar comportamientos, casi como si existiera un marcador invisible que suma o resta puntos en función de la actitud de cada persona.

El encuentro se realizó a pesar de la lluvia. FOTO: CAPTURA CANAL 2

Las redes sociales, en especial Facebook, se llenaron de comentarios de vecinos que remarcaron que solo son chicos divirtiéndose de manera sana y sin hacer daño. Mientras otros cuestionaron el movimiento y lo vieron como una pérdida de tiempo.

Todo indica que esta sería la primera batalla de farmear aura en Caleta Olivia de muchas otras y se espera que se repliquen en otras localidades de la provincia de Santa Cruz.