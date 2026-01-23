Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incidente vial involucró a dos móviles policiales en la intersección de las calles Almirante Brown y 25 de Mayo de la localidad de Caleta Olivia, generando un operativo de emergencia en la zona. El choque ocurrió mientras los efectivos policiales perseguían a un motociclista que había sido denunciado por realizar maniobras peligrosas en la vía pública.

La primera intervención la llevó a cabo personal que se encontraba de turno en las instalaciones de la Comisaría Cuarta, quienes fueron alertados por una vecina de calle Panamá sobre personas a bordo de una moto que se habían detenido en el exterior de su vivienda luego de pasar por el frente en repetidas ocasiones, causándole un profundo temor.

Según el parte policial al que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, el motociclista, que se desplazaba en una moto enduro blanca con escape libre, fue avistado por personal de la dependencia policial antes mencionada, quienes intentaron interceptarlo. Sin embargo, el conductor de la moto emprendió la huida, lo que desencadenó una persecución por las calles céntricas de la ciudad.

La persecución se extendió por varias calles de la localidad caletense, incluyendo la avenida San Martín, la rotonda de la empresa Termap y la calle Mosconi, sin que los efectivos policiales lograran detener al motociclista. Fue entonces cuando, al transitar por la intersección de las calles Almirante Brown y 25 de Mayo, los móviles policiales Prio. 0999 y Prio. 1102 colisionaron.

Los ocupantes de ambos vehículos resultaron con lesiones leves y fueron atendidos en el lugar por personal del Hospital Zonal. El personal de Accidentología y el fotógrafo policial trabajaron en el lugar para determinar las causas del accidente. Se realizaron las diligencias de rigor, incluyendo la extracción de sangre de los conductores involucrados.

Asimismo, el Juzgado de Instrucción N° 1 tomó conocimiento del hecho y dispuso que se consignen todos los datos filiatorios de los ocupantes de ambos vehículos. La investigación continúa para determinar las responsabilidades y causas del accidente.

La Policía de Santa Cruz informó que se encuentran trabajando para identificar al motociclista que emprendió la huida y determinar las circunstancias del incidente que causó repercusión en la ciudad de El Gorosito. El operativo policial sigue en curso para dar con el paradero del motociclista y esclarecer los hechos.

Finalmente, La Opinión Austral conoció que los ocupantes de los móviles policiales involucrados son un sargento primero de 44 años, y dos agentes de 24 y 26 que iban en uno de los móviles; asimismo un sargento primero de 48 años y un sargento de 32. Todos los efectivos policiales resultaron con lesiones leves tras el impacto, según la certificación del centro de salud local, y se encuentran en proceso de recuperación.