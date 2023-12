Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la mañana de este lunes ocurrió un accidente de tránsito sobre la Ruta 12, dónde volcó una médica de Caleta Olivia. Cuando se acercó un equipo de Canal 2 Caleta Video Cable, se encontraron con que una de las personas que paró para auxiliar a la mujer era nada menos que el propio gobernador Claudio Vidal.

Luego de corroborar que el operativo se estaba prestando como correspondía, el mandatario habló con los periodistas sobre sus recientes acciones. Primero reflexionó sobre la cuestión vial. “Bajé, me puse a disposición y hablé con el coordinador del operativo”, explicó Claudio Vidal. “Es la responsabilidad que asumimos el 10 de diciembre y lo que tenemos que hacer: la cercanía con la gente y ver como funcionan los distintos operativos en la provincia”, indicó el gobernador.

El mandatario, que asumió hace 8 días al frente del Gobierno de Santa Cruz, aprovechó para hacer diagnóstico sobre la realidad: “Falta una agencia de Seguridad Vial en la Zona Norte así que tomé nota y ya me comunique con parte del gabinete y a tomar decisiones para los próximos días”. También indicó que los teléfonos de emergencias no funcionan y señaló que “hay muchas cuestiones que se van a a ir aclarando a medidas que transcurran los días”.

Estoy pidiendo a todos los intendentes equilibrio fiscal Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz

Además habló sobre los anuncios que realizó el viernes pasado ante medios periodísticos. “Para tener un salario del Estado hay que ganárselo, hay que prestar un servicio o una función”, sostuvo. Y dijo que a partir del 1 de enero quedarán de baja 1480 líneas telefónicas y que solo quedarán activas las que “realmente estén a disposición de los entes provinciales, bomberos, policias, hospitales. Cuestiones necesarias y no el beneficio para algunos vivos que le chuparon la sangre al Estado”.

Cabe remarcar, que además, este lunes se oficializó la realización de una auditoría general en todo el Estado para relevar, no sólo la cuestión patrimonial sino también la del personal.

Acerca de la venta de la residencia oficial de la provincia de Santa Cruz en El Calafate, indicó que “se trata de un proceso hacia adelante” y que todavía no está tasado el inmueble. “Es una decisión tomada. para muchos no será de agrado y harán lo posible para que no pase. Es para construir escuelas, quién puede estar en desacuerdo”, cuestionó.

¿Emergencia económica?

Consultado sobre la posibilidad de que declare la emergencia económica en la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, anticipó que “hay una gran posibilidad” porque “es importante la deuda, más que nada en el sector de salud”.

“Si nosotros pensamos que tenemos que recomponer el salarios de los trabajadores del Estado, de los que sí cumplen función, claramente hay una emergencia económica que tenemos que resolver”, ratificó.

Asimismo, calificó declaración de la “emergencia económica y administrativa” en el municipio de Caleta Olivia como “saludable” porque “no se puede seguir viviendo del Estado sin prestar ningún servicio, tenemos que terminar con los acomodos. Me parece una locura lo que han generado desde la política estando al frente de los municipios y ni hablar lo que han hecho desde el gobierno provincial”.

Y en ese marco, planteó “le estoy pidiendo a todos los intendentes equilibrio fiscal” remarcó. “Hay que poner los municipios en orden. Eso se traduce a responsabilidad fiscal y comenzar a producir” planteó y agregó “Vas a tener un salarios del Estado siempre y cuando cumplas un servicio”, subrayó.

Encuentro con Milei

Por otra parte, Claudio Vidal confirmó que asistirá a la reunión con gobernadores convocada por el ministro del Interior Guillermo Francos para reunirse con Javier Milei y hablar con “agenda abierta”. Allí, Nación busca analizar la última corrección del Impuesto a las Ganancias, de septiembre pasado, que es coparticipable con las provincias.

El viernes último, en un encuentro preparatorio, que se hizo vía presencial y remota, Francos encabezó el primer intercambio con gobernadores y funcionarios e invitó a los mandatarios provinciales al encuentro de este martes con el presidente Milei. Claudio Vidal estuvo conectado de forma virtual.

Cemento caro

La presencia en la ruta del gobernador Claudio Vidal fue porque iba de camino a Pico Truncado. En ese sentido, el gobernador reveló que además de reunirse con las autoridades de la ciudad, también tenía por objetivo ir “a una reunión con la cementera a ver qué podemos lograr. Mi primer pregunta es por qué pagamos tan caro la bolsa de cemento”.

Y en ese sentido agregó: “sale más barato traer de afuera que la bolsa de cemento de Santa Cruz; cuando se produce acá, los insumos y la materia prima están acá”, enfatizó el mandatario. Cabe recordar que la Cementera pertenece, en realidad, a la provincia pero fue concesionada, en su momento a PCR.

Claudio Vidal cuestionó el precio de la bolsa de cemento de la Cementera Pico Truncado.