Colecta solidaria por “Tito” Giuzio, conocido vecino de Caleta Olivia que sufrió un ACV y fue derivado a Buenos Aires Familiares y amigos de “Tito” Giuzio, conocido como "El Cordobés", organizan una colecta solidaria para cubrir los gastos de su recuperación en Buenos Aires. El vecino caletense sufrió un ACV, fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas y permanece acompañado por su sobrino Germán, quien necesita apoyo económico para afrontar los costos de estadía.

En diálogo con LU12 AM680, Abril Giuzio, hija de “Tito” Giuzio, relató la difícil situación que atraviesa su padre, un reconocido vecino de Caleta Olivia, quien el pasado sábado sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y debió ser derivado de urgencia a Buenos Aires para recibir atención médica especializada.

“Tito”, conocido por todos como El Cordobés, ya fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas y actualmente se encuentra estable, aunque continúa bajo control médico. Debido a la complejidad de su cuadro, su recuperación demandará tiempo y su familia necesita ayuda económica para solventar los gastos de alojamiento y manutención en la ciudad porteña.

Abril explicó que su padre cuenta con obra social de PAMI, pero la cobertura no alcanza para cubrir todos los costos. “Aunque él todavía trabaja, el sueldo no le da para afrontar los gastos allá. PAMI cubre una parte, pero es muy poco. Mi primo Germán, que está acompañándolo y cuidándolo, no tiene trabajo y no puede solventar todo lo que implica estar en Buenos Aires”, expresó la joven.

Frente a esta situación, la familia organizó una colecta solidaria para quienes deseen colaborar. Los aportes se reciben únicamente en la cuenta de Germán Giuzio, sobrino y ahijado de Tito, quien se encuentra junto a él en Buenos Aires.

Alias oficial para donar: paton221

Abril remarcó la importancia de que la comunidad tenga en cuenta que esta es la única cuenta válida y autorizada para realizar aportes. “Agradecemos de corazón a todos los que ya nos ayudaron y siguen colaborando. No hay otra cuenta ni urna habilitada para recibir dinero”, subrayó.

La familia de Tito agradece el acompañamiento y la solidaridad de los vecinos de Caleta Olivia y de toda la región, esperando que pronto pueda recuperarse y regresar a su hogar.