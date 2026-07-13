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El emblemático monumento al obrero petrolero conocido como “El Gorosito” lució por poco tiempo los colores celeste y blanco de la selección argentina. Lo que comenzó como un gesto de unión y orgullo terminó en polémica, y menos de un día después de su colocación, la camiseta fue retirada.

La iniciativa fue del Jardín Maternal Ico Ico, que el sábado 11 de julio compartió en redes sociales la imagen del monumento vestido con la indumentaria nacional. “Hay gestos que nos unen y nos llenan de orgullo. Hoy nuestro querido Gorosito luce los colores más lindos, gracias al trabajo en equipo, el compromiso y el amor que muchas personas pusieron para hacerlo posible”, expresaron, agradeciendo especialmente al equipo de Servicios Públicos por la labor.

Así quedó el monumento. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El mensaje cerraba con el apoyo al equipo nacional: “Porque cuando trabajamos juntos, logramos cosas que nos representan y nos emocionan. ¡Vamos, Argentina!”. La iniciativa tuvo el acompañamiento de los vecinos de la localidad caletense. La imagen de El Gorosito fue compartida en distintas redes sociales.

Sin embargo, pronto comenzaron a circular opiniones divididas en la comunidad. Uno de los comentarios más difundidos fue el de un comerciante, que planteó: “Si el monumento es de todos los caletenses, ¿cómo se eligió qué comercios aparecían en la camiseta? ¿Se convocó a todos los interesados o solo a un grupo? Creo que, cuando se utiliza un símbolo de la ciudad para mostrar publicidad, debería haber igualdad de oportunidades o, al menos, transparencia sobre cómo se tomó esa decisión”.

Además de las preguntas por los auspicios, llegaron expresiones mucho más duras. Desde el jardín relataron que recibieron “numerosos mensajes con expresiones de odio, agresiones e insultos que nos entristecen profundamente”, aunque aclararon: “Entendemos y respetamos que puedan existir opiniones diferentes sobre una iniciativa, pero creemos que siempre es posible expresarlas con respeto”.

La comunidad admirando la iniciativa. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

De este modo, tras la polémica que causó, el lunes 13, apenas 24 horas después de la colocación, anunciaron la retirada definitiva de la camiseta mediante un comunicado oficial. Explicaron que la idea surgió con el deseo de “aportar una propuesta diferente y sumar recursos”, pero reconocieron que “la propuesta no se ajustó ni supo dar el marco normativo adecuado, y la participación de sponsors tuvo implícito varios objetivos colaterales con los que no fue concebida”.

“Nuestra intención nunca fue transmitir un mensaje político ni generar incomodidad. Buscamos crear algo para disfrutar en familia, pero al generar malestar y divisiones, decidimos retirarla”, indicaron.

Cerraron agradeciendo el apoyo de quienes acompañaron la propuesta y reafirmaron su compromiso: “No perdamos la esperanza de construir juntos por la ciudad, desde el respeto y el amor por las intenciones”.